Полузащитник сборной Украины рассказал о тренировках в Италии в условиях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Полузащитник сборной Украины и бергамского "Аталанты" Руслан Малиновский поделился ситуацией с пандемией коронавируса в Италии, информирует УНН со ссылкой на "Футбол 1/2".
"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. Во всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент больных людей. Идет меньшая нагрузка на больницы, больше врачей начинает приезжать в Италию. В этом плане больше выздоровели и меньше больных", - отметил Малиновский.
Также футболист рассказал, что "Аталанта" предоставила все необходимые условия для поддержания физической формы на время карантина.
"Клуб предоставил всем футболистам, которые находятся дома, беговые дорожки. У нас есть программа, которую мы должны выполнять", - добавил Малиновский.
Добавим, в 31 матче сезона за клуб из Бергамо украинец забил 5 голов при 3 результативных передач.