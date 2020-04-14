Півзахисник збірної України розповів про тренування в Італії в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Півзахисник збірної України та бергамської "Аталанти" Руслан Маліновський поділився ситуацією з пандемією коронавірусом в Італії, інформує УНН з посиланням на "Футбол 1/2".
"Ситуація налагоджується. За останній тиждень все стало краще, в порівнянні з тим, як було останній місяць. У всій Ломбардії і Італії йде невелике зниження, не підвищується відсоток хворих людей. Йде менше навантаження на лікарні, більше лікарів починає приїжджати до Італії. У цьому плані більше видужали і менше хворих", - наголосив Маліновський.
Також футболіст розповів, що "Аталанта" надала всі необхідні умови задля підтримання фізичної форми на час карантину.
"Клуб надав всім футболістам, які знаходяться вдома, бігові доріжки. У нас є програма, яку ми повинні виконувати", - додав Маліновський.
Додамо, в 31 матчі сезону за клуб з Бергамо українець забив 5 голів при 3 результативних передач.