Полузащитник Коваленко оформил победный гол в матче Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинский полузащитник Виктор Коваленко помог своей команде "Специи" обыграть "Салернитану" в матче 8-го тура чемпионата итальянской Серии А, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Виктор Коваленко сыграл за “Специю” все 90 минут. При счете 1:1 на 76 минуте Коваленко получил мяч на подступах к чужой штрафной зоне и вторым касанием нанес точный выстрел под дальний угол ворот — 2:1.
Стоит отметить, что в активе Коваленко также результативный пас.
Дополнение
Это первый матч Коваленко после восстановления от травмы. Виктор не выходил на поле с середины сентября из-за повреждения мышцы. В общем Коваленко сыграл за “Специю” три матча.