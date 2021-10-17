Півзахисник Коваленко оформив переможний гол в матчі Серії А

Деталі

Віктор Коваленко відіграв за “Спецію” усі 90 хвилин. При рахунку 1:1 на 76 хвилині Коваленко отримав м’яч на підступах до чужої карної зони і другим дотиком наніс точний постріл під дальній кут воріт — 2:1.

Варто відзначити, що в активі Коваленка також результативний пас.

Доповнення

Це перший матч Коваленка після відновлення від травми. Віктор не виходив на поле з середини вересня через ушкодження м’язу. Загалом Коваленко зіграв за “Спецію” три матчі.