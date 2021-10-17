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Півзахисник Коваленко оформив переможний гол в матчі Серії А

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Український півзахисник Віктор Коваленко допоміг своїй команді "Спеції" обіграти "Салернітану" в матчі 8-го туру чемпіонату італійської Серії А, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Віктор Коваленко відіграв за “Спецію” усі 90 хвилин. При рахунку 1:1 на 76 хвилині Коваленко отримав м’яч на підступах до чужої карної зони і другим дотиком наніс точний постріл під дальній кут воріт — 2:1.

Варто відзначити, що в активі Коваленка також результативний пас.

Доповнення

Це перший матч Коваленка після відновлення від травми. Віктор не виходив на поле з середини вересня через ушкодження м’язу. Загалом Коваленко зіграв за “Спецію” три матчі.

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