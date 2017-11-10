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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 43466 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57773 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 51568 просмотра

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Решение вопроса о введении миротворцев на Донбасс может длиться до года

Решение вопроса о введении миротворцев на Донбасс может длиться до года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вопрос о перспективах введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса будет поднят после того, как официально состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины сказал журналистам народный депутат Андрей Тетерук, передает УНН.

"Это все зависит от организационных способностей ООН и разрушить этот устоявшийся порядок назначения миротворческой миссии никто не может", - сказал А.Тетерук.

По его словам, решение о присутствии миротворцев на Донбассе может занять от нескольких месяцев до года.

Как сообщал УНН, посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе может помочь в реализации минских соглашений.

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