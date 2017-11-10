Решение вопроса о введении миротворцев на Донбасс может длиться до года

"Это все зависит от организационных способностей ООН и разрушить этот устоявшийся порядок назначения миротворческой миссии никто не может", - сказал А.Тетерук.

По его словам, решение о присутствии миротворцев на Донбассе может занять от нескольких месяцев до года.

Как сообщал УНН, посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе может помочь в реализации минских соглашений.