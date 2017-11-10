Решение вопроса о введении миротворцев на Донбасс может длиться до года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вопрос о перспективах введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса будет поднят после того, как официально состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины сказал журналистам народный депутат Андрей Тетерук, передает УНН.
"Это все зависит от организационных способностей ООН и разрушить этот устоявшийся порядок назначения миротворческой миссии никто не может", - сказал А.Тетерук.
По его словам, решение о присутствии миротворцев на Донбассе может занять от нескольких месяцев до года.
Как сообщал УНН, посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе может помочь в реализации минских соглашений.