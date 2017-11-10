Вирішення питання про введення миротворців на Донбас може тривати до року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Питання щодо перспективи введення миротворчого контингенту ООН на територію Донбасу буде піднято після того, як офіційно відбудеться засідання Ради безпеки ООН. Про це у кулуарах Верховної Ради України сказав журналістам народний депутат Андрій Тетерук, передає УНН.
“Це все залежіть від організаційних здібностей ООН і зруйнувати цей сталий порядок призначення миротворчої місії ніхто не може”, — сказав А.Тетерук.
За його словами, вирішення присутності миротворців на Донбасі може зайняти від декількох місяців до року.
Як повідомляв УНН, Посол ЄС в Росії Маркус Едерер вважає, що російська пропозиція з розміщення миротворців в Донбасі може допомогти в реалізації мінських угод.