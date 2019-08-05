Вопросы мира на Донбассе и возвращения Крыма не решаются законами — Разумков

Так, по словам Разумкова, мир на Донбассе – это "одна из ключевых проблем", которую необходимо решать в стране.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал он.

На вопрос интервьюера о том, насколько реален особый статус для Донбасса, лидер партии ответил, что "это законодательная часть".

"Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.

Как сообщал УНН, Зеленский не исключает предоставления особого статуса русскому языку на Донбассе.