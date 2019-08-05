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Питання миру на Донбасі та повернення Криму не розв'язуються законами — Разумков

Питання миру на Донбасі та повернення Криму не розв'язуються законами — Разумков

Київ • УНН

 • 7284 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Питання повернення миру на Схід України і повернення Криму не розв'язуються на законодавчому рівні - це питання бажання всіх сторін. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Коммерсант", передає УНН.

Так, за словами Разумкова, мир на Донбасі - це "одна з ключових проблем", яку необхідно розв'язати в країні.

"Усі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав він.

На запитання інтерв'юера про те, наскільки реальний особливий статус для Донбасу, лідер партії відповів, що "це законодавча частина".

"Цей момент обговорення у стінах Верховної Ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не в усіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять скоріше повернути тимчасово окуповані території", - додав він.

Як повідомляв УНН, Зеленський не виключає надання особливого статусу російській мові на Донбасі.

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