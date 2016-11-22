После пожара на заводе в Турции в больницы были отправлены 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В больницы были доставлены 12 человек после пожара на заводе по производству пластика в районе Байрампаша в турецком городе Стамбул. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин, передает УНН со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi.
По его словам, пожар начался около 10:30 по местному времени. Он сообщил, что тушение возгорания осложнилось из-за того, что на предприятии работают с пластмассой.
Пожар перекинулся и на парковку на верхнем этаже здания, повредив до 30 автомобилей и спровоцировав ряд небольших взрывов. Несколько человек, застрявших в трехэтажном здании из-за пожара, были спасены пожарной командой.
"Сейчас (ситуация - ред.) под контролем. Тушение и охлаждение продлится некоторое время. У нас есть 12 граждан, которые были переданы в больницу", - отметил губернатор Стамбула, добавив, что один случай, тяжелее остальных.
Из-за масштабного пожара в школах неподалеку было приостановлено обучение.
"Это было предупредительное мероприятие ... Завтра обучения продолжится", - сказал В.Шахин.
По словам губернатора, причина пожара будет определяться в ходе расследования.