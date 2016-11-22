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После пожара на заводе в Турции в больницы были отправлены 12 человек

Киев • УНН

 • 8819 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В больницы были доставлены 12 человек после пожара на заводе по производству пластика в районе Байрампаша в турецком городе Стамбул. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин, передает УНН со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi.

После пожара на заводе в Турции в больницы были отправлены 12 человек

По его словам, пожар начался около 10:30 по местному времени. Он сообщил, что тушение возгорания осложнилось из-за того, что на предприятии работают с пластмассой.

Пожар перекинулся и на парковку на верхнем этаже здания, повредив до 30 автомобилей и спровоцировав ряд небольших взрывов. Несколько человек, застрявших в трехэтажном здании из-за пожара, были спасены пожарной командой.

"Сейчас (ситуация - ред.) под контролем. Тушение и охлаждение продлится некоторое время. У нас есть 12 граждан, которые были переданы в больницу", - отметил губернатор Стамбула, добавив, что один случай, тяжелее остальных.

Из-за масштабного пожара в школах неподалеку было приостановлено обучение.

"Это было предупредительное мероприятие ... Завтра обучения продолжится", - сказал В.Шахин.

По словам губернатора, причина пожара будет определяться в ходе расследования.

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