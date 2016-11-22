Після пожежі на заводі в Туреччині до лікарень відправили 12 людей

З його слів, пожежа розпочалася близько 10:30 за місцевим часом. Він повідомив, що гасіння загоряння ускладнилося через те, що на підприємстві працюють з пластмасою.

Пожежа перекинулася і на парковку на верхньому поверсі будівлі, пошкодивши до 30 автомобілів і спровокувавши низку невеликих вибухів. Декілька людей, що застрягли в триповерховій будівлі через пожежу, було врятовано пожежною командою.

"Наразі (ситуація - ред.) під контролем. Гасіння та охолодження триватиме деякий час. У нас є 12 громадян, які були передані в лікарню", - зазначив губернатор Стамбула, додавши, що є один випадок, важчий за решту.

Через масштабну пожежу у школах неподалік було призупинене навчання.

"Це був запобіжний захід... Завтра навчання триватиме", - сказав В.Шахін.

За словами губернатора, причина пожежі буде визначатися під час розслідування.