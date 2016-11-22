Після пожежі на заводі в Туреччині до лікарень відправили 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. До лікарень було доправлено 12 людей після пожежі на заводі з виробництва пластику в районі Байрампаша у турецькому місті Стамбул. Про це повідомив губернатор міста Васіп Шахін, передає УНН з посиланням на Ihlas Haber Ajansi.
З його слів, пожежа розпочалася близько 10:30 за місцевим часом. Він повідомив, що гасіння загоряння ускладнилося через те, що на підприємстві працюють з пластмасою.
Пожежа перекинулася і на парковку на верхньому поверсі будівлі, пошкодивши до 30 автомобілів і спровокувавши низку невеликих вибухів. Декілька людей, що застрягли в триповерховій будівлі через пожежу, було врятовано пожежною командою.
"Наразі (ситуація - ред.) під контролем. Гасіння та охолодження триватиме деякий час. У нас є 12 громадян, які були передані в лікарню", - зазначив губернатор Стамбула, додавши, що є один випадок, важчий за решту.
Через масштабну пожежу у школах неподалік було призупинене навчання.
"Це був запобіжний захід... Завтра навчання триватиме", - сказав В.Шахін.
За словами губернатора, причина пожежі буде визначатися під час розслідування.