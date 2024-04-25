Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы
Киев • УНН
В Нацбанке уверяют, что колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы. Сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.
Колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы и соответствуют рыночным условиям. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика является вполне безопасной и обусловлена рыночными предпосылками", - сказал Пышный.
По его словам, сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.
"Постепенно возвращаемся к тем привычным параметрам, которые существовали до войны", - добавил он.
Напомним
Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы
ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается
Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год
"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ
российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения
Популярные
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод
Публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы
В Нацбанке уверяют, что колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы. Сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.
ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет Пенсионному фонду полномочия в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности вместо ликвидированного Фонда социального страхования, одновременно решая проблемы, связанные с социальными правами людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.
Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год
Национальный банк Украины снизил прогноз инфляции на 2024 год до 8,2% с ранее ожидаемых 8,6% благодаря лучшим фактическим показателям инфляции и улучшению прогнозов.
"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"
Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы, говорится в заявлении Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине
Председатель одного из районных судов Днепропетровской области разоблачен на получении взятки в размере 2500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара.
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось
Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ
Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой говорится о том, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией не должны начинаться до тех пор, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правовой повестки Грузии.
российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения
российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.