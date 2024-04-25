Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы

Колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы и соответствуют рыночным условиям. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика является вполне безопасной и обусловлена рыночными предпосылками", - сказал Пышный.

По его словам, сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.

"Постепенно возвращаемся к тем привычным параметрам, которые существовали до войны", - добавил он.

Напомним

Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.