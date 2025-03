Пилотируемый корабль "Союз МС-16" стартовал с космодрома Байконур

“В соответствии с программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-16”, — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Согласно сообщению ТАСС, ракета взлетела с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс “Восток”). К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Планируется, что корабль будет лететь к станции по шестичасовой схеме, то есть сделает четыре витка вокруг Земли. Стыковка корабля с МКС намечена на 9 апреля в 17:15 по московскому времени. Командиром новой экспедиции станет Кэссиди, для которого этот полет уже третий в карьере. Иванишин также отправился на орбиту в третий раз, Вагнер пока не имеет опыта космических полетов.

#SoyuzMS16: Live broadcast from the #Baikonur cosmodrome. And on our YouTube channel — https://t.co/o4DXS219OU



The launch is scheduled at 08:05 UTC https://t.co/hHE7QnHDif

— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020

Как сообщал УНН, в феврале спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля “Союз МС-13” с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км к юго-востоку от города Жезказгана.