Пілотований корабель "Союз МС-16" стартував з космодрому Байконур

"Відповідно до програми польоту Міжнародної космічної станції на 9 квітня 2020 року в 11:05:06 за московським часом з космодрому Байконур відбувся пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-16", - йдеться в повідомленні на сайті Роскосмосу.

Згідно з повідомленням ТАСС, ракета злетіла з 31-го майданчика космодрому (стартовий комплекс "Схід"). До Міжнародної космічної станції (МКС) вирушили космонавти Роскосмоса Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Кріс Кессіді.

Планується, що корабель буде летіти до станції за шестигодинною схемою, тобто зробить чотири витка навколо Землі. Стиковка корабля з МКС намічена на 9 квітня о 17:15 за московським часом. Командиром нової експедиції стане Кессіді, для якого цей політ вже третій в кар'єрі. Іванишин також відправився на орбіту втретє, Вагнер поки не має досвіду космічних польотів.

Як повідомляв УНН, в лютому спусковий апарат пілотованого космічного корабля "Союз МС-13" з трьома членами екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) здійснив посадку в казахстанському степу в 147 км на південний схід від міста Жезказгана.