Повышение минималки предоставит дополнительно 0,5% роста ВВП - В.Гройсман

"Что касается повышения в Украине минимальной заработной платы, которое состоялось с 1 января 2017 года, оно абсолютно положительно повлияет... во-первых, на справедливость в оплате труда, что является чрезвычайно важным, положительно повлияет на рост экономики. Мы рассчитываем, что только от этого решения мы будем иметь где-то дополнительно плюс 0,5% роста внутреннего валового продукта", - ответил он на вопрос о влиянии повышения заработной платы на экономику в стране.

Также он добавил, что прогнозы Нацбанка остаются положительными.

"Кроме того мне приятно отметить, что Национальный банк практически оставляет прогноз на 2017 год, относительно инфляционных процессов в стране в отношении тех значений, которые они определяли, это было 8%, плюс минус 2%, то есть фактически направление в 1%, до 9% инфляции никоим образом не скажется стратегически на развитии национальной экономики. Наоборот, мы считаем, что это очень хороший прогноз и мы будем свидетелями того, что реально заработные платы растут в стране, минимальная заработная плата будет обеспечена на должном уровне, мы уменьшим дефицит пенсионного фонда. Что может быть причиной для начала создания в Украине справедливой пенсионной системы, поэтому мы от этого решения ожидаем абсолютно качественного влияния на национальную экономику", - отметил он.

Напомним, ЕС в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовую поддержку в 600 млн евро.