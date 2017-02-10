Підвищення мінімалки надасть додатково 0,5% зростання ВВП - В.Гройсман

“Що стосується підвищення в Україні мінімальної заробітної плати, яке відбулось з 1 січня 2017 року,вона абсолютно позитивно вплине... по-перше, на справедливість в оплаті праці, що є надзвичайно важливим, позитивно вплине на зростання економіки. Ми розраховуємо, що тільки від цього рішення ми будемо мати десь додатково плюс 0,5% зростання внутрішнього валового продукту”, — відповів він на запитання про вплив підвищення заробітної плати на економіку в країні.

Також він додав, що прогнози Нацбанку залишаються позитивними.

“Окрім того мені приємно відзначити, що Національний банк практично залишає прогноз на 2017 рік, щодо інфляційних процесів в країні щодо тих значень, які вони визначали, це було 8%, плюс мінус 2%, тобто, фактично, скерування в 1%, до 9% інфляції ніяким чином не позначиться якось стратегічно на розвитку національної економіки. Навпаки, ми вважаємо, що це дуже добрий прогноз і ми будемо свідками того, що реально заробітні плати зростають в країні, мінімальна заробітна плата буде забезпечена на належному рівні, ми зменшимо дефіцит пенсійного фонду. що може бути передумовою для початку створення в Україні справедливої пенсійної системи, тому ми від цього рішення очікуємо абсолютно якісний вплив на національну економіку”, — зазначив він.

Нагадаємо, ЄС у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку у 600 млн євро.