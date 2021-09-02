Итоги встречи Зеленского и Байдена: отсутствие видимого результата - тоже результат

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон можно охарактеризовать одной фразой: Отсутствие видимого результата, как бы это парадоксально ни звучало, — также результат. Так считает эксперт Украинского Института будущего Вадим Денисенко. УНН публикует аналитическую колонку эксперта.

Если коротко подвести главные итоги визита, то их можно свести к трем пунктам:



США четко показали, что разговор переходит в исключительно прагматическое русло: определяется круг интересов в экономике и в безопасности факторах и нам предлагаются огромные возможные кредиты под американские товары (ничего нового — так выходила из кризиса Европа и Япония после Второй мировой, а американцы на этом заработали, поэтому я бы воздержался от слишком категоричных криков о предательстве — все зависит от умения переговорщиков расставлять акценты и умение отстаивать свою элиту).



США отдельно выделяют НАБУ и САП, как ключевой для себя орган. Эффективность не важна — важна “так называемая независимость”, но исключительно от Офиса Президента (впрочем, ничего нового здесь нет — НАБУ и САП — это контроль на элитами)



Байден в своем вступительном слове, не дожидаясь приглашения Зеленского отдельно отметил, что хочет приехать в Киев.



В переводе с дипломатического, он дал посыл проамериканским элитам у нас и истеблишмента в США, он не собирается бросать Украину и просто так, принимать решения о “выходе из Украины” не будет (это, на самом деле посыл направлен прежде всего внутрь элит США, что за “Северным Потоком” не последуют следующие уступки Кремлю).

А теперь давайте по всем этим пунктам пройдемся более детально. Начать говорить об итогах визита нужно из статуса визита: это был просто рабочий визит. США сознательно опустили уровень этого визита до самого низкого возможного: во время таких поездок не происходит прорывов и не подписывают незапамятные документы. Поэтому с самого начала нам показали, что это визит-знакомство, где состоится четкая расстановка точек над “И”, что и произошло за закрытыми дверями на встрече Байден-Зеленский тет-а-тет (читай три пункта о результатах визита).

Отдельно надо также остановиться на довольно слабой подготовке украинской стороны к этому визиту. Можно, конечно говорить о том, нужна ли встреча с руководителем МВФ или еще с кем-то, но я хотел бы отдельно сказать о другом: проект презентации украинских инвестпроектов на 277 млрд долларов оказался провальным. Представить подобные вещи в аудитории, где нет ни одного серьезного представителя бизнеса — это не просто абсурд, это отпугивание потенциального инвестора. А, во-вторых, представить инвестпроекты, не имея специально созданного не то, что сайта, а также открытой страницы на сайте Кабмина — это голос в никуда. Если мы погуглим эти инвестпроекты, то не найдем ни одной ссылки.

Теперь, по тем посылов, которые дали нам США, подписав меморандумы на несколько десятков миллиардов долларов. Нам простым и доступным языком сказали: вот деньги на которые можно закупить американские товары. Далее в наших широтах начнется дискуссия на тему “это превращение Украины в колонию США, потому что добавленная стоимость останется за океаном, а контроль над страной сосредоточится в проамериканском НАБУ” или о том, “как это здорово, что нам дадут товары для энергетики и обороны и у нас будет счастье на века”. Правда, как всегда, лежит посередине и зависит от целого ряда факторов, включая умение наших переговорщиков.

Простой пример: пять новых атомных реакторов на 25 млрд долларов. Нужен ли этот контракт нам? Безусловно да. Но этот контракт является одним из лучших шансов для Westinghouse избежать финансового краха? Это тоже правда, ведь компания находится в кризисной финансовой ситуации. И по каждому из подписанных меморандумов, мы можем найти такие амбивалентности.

Одним словом, нам сказали в Вашингтоне: у вас есть окно возможностей. Нет, вы не получите ничего на шару, мы проконтролируем каждую копейку, но это даст вам возможность модернизировать определенные отрасли под очень низкие проценты. У нас есть два варианта: сказать, что мы так дешево не продаемся и продолжать жить, как живем. Или собрать ключевых политических игроков страны, провести разумную дискуссию в обществе и определить хотим ли мы такую модернизацию. Параллельно можно было бы начать менять правила игры на более приемлемые и не такие страшные для инвестора.

На самом деле, до сих пор, за всю историю украино-американских отношений, США не делали нам такого предложения. Главный вопрос, сможем ли мы правильно его оценить. Затем решить, под которые нужны нам кредиты (под которые несуществующие у нас технологии) и затем правильно провести переговоры. Это долгий процесс — не менее нескольких лет до того момента, когда мы увидим какие-то первые скудные результаты. Или, если перевести это на язык выборов — уже после выборов 2024 года. И это является главным препятствием на сегодня. В этой истории просто не существует быстрых решений win-win.