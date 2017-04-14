Подполковник в Винницкой области украл военного имущества на 400 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Находясь на должности заместителя командира воинской части по тылу, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.
С мая 2014 года по май 2015 офицер работал заместителем командира по тылу одной из воинских частей. В этот период воинская часть находилась в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении военному комиссару одного из военных комиссариатов в присвоении военного имущества со злоупотреблением служебного положения, халатном отношении к служебным обязанностям и составлении и использовании заведомо ложных официальных документов (ч.2 ст.410, ч. 3 ст. 91, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.425 Уголовного кодекса Украины).
За период его службы в должности заместителя командира по тылу не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем 3 млн грн. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал УНН 14 апреля, предприниматель, выполнявший государственный заказ для армии, не уплатил 3 млн грн налогов.