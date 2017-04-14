Підполковник на Вінничині вкрав військового майна на 400 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Перебуваючи на посаді заступника командира військової частини з тилу, підполковник, використовуючи підроблені документи, неодноразово отримував військове майно та таємно розпоряджався ним на власний розсуд. У такий спосіб, він заволодів майном на суму майже 400 тис. грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Перебуваючи в зоні АТО, підполковник, використовуючи підроблені документи, неодноразово отримував військове майно та таємно вивозив за межі штабу військової частини та розпоряджався ним на власний розсуд. У такий спосіб, він заволодів майном на суму майже 400 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
З травня 2014 по травень 2015 року офіцер працював заступником командира з тилу однієї з військових частин. В цей період військова частина перебувала в зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру військовому комісару одного з військових комісаріатів у привласненні військового майна із зловживанням службового становища, недбалому ставленні до службових обов’язків та складанні і використанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч.2 ст.410, ч.3 ст. 91, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.425 Кримінального кодексу України).
Загалом, за період його служби на посаді заступника командира з тилу не обліковано та втрачено речового майна військової частини на понад 3 млн грн. Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН 14 квітня, підприємець, який виконував державне замовлення для війська, не сплатив 3 млн грн податків.