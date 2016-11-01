Подозрение объявили мужчине, который в Харькове призвал к захвату госвласти
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Харькове прокуратура объявила подозрение антимайдановцу, который призвал к захвату государственной власти. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Досудебным расследованием установлено, что мужчина, поддерживая идею изменения границ территории Украины, с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, и насильственное изменение конституционного строя, осуществлял публичные призывы к совершению умышленных действий, направленных на изменение границы страны.
В частности, в марте 2014 г. злоумышленник принимал активное участие в митинге пророссийских политизированных группировок, который назывался "Вече Харькова". Он, выступая с трибуны, публично призвал собравшихся к непризнанию украинской власти и правоохранительных органов, проведению антиконституционного референдума и созданию на территории юго-восточного региона Украины другого государства.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Прокуратура области утвердила и объявила подозрение 47-летнему харьковчанину по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 УК Украины).
Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы с конфискацией имущества.