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Підозру оголосили чоловіку, який у Харкові закликав до захоплення держвлади

Підозру оголосили чоловіку, який у Харкові закликав до захоплення держвлади

Київ • УНН

 • 6284 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харкові прокуратура оголосила підозру антимайданівцю, який закликав до захоплення державної влади. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, підтримуючи ідею зміни меж території України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та насильницьку зміну конституційного ладу, здійснював публічні заклики до вчинення умисних дій, направлених на зміну кордону країни.

Зокрема, у березні 2014 року зловмисник брав активну участь у мітингу проросійських політизованих угрупувань, що мав назву “Вече Харьков”. Він, виступаючи з трибуни, публічно закликав присутніх до невизнання української влади та правоохоронних органів, проведення антиконституційного референдуму і створення на території південно-східного регіону України іншої держави.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Прокуратура області затвердила та оголосила підозру 47-річному харків’янину за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України).

Максимальна санкція статті передбачає три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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