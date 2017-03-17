Подросток в парке США нашел алмаз весом 7,44 карата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В американском штате Арканзас подросток Калельо Лэнгфорд обнаружил алмаз массой 7,44 карата в национальном парке "Алмазный кратер", передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Он находился всего в нескольких дюймах от течения, рядом лежали несколько камней одинакового размера", - сказал он.
Подросток отметил, что оставит себе алмаз в качестве сувенира.
Как сообщал УНН, христианский пастор Эммануэль Момох откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне алмаз весом 709 карат, который относится к двадцати крупнейших драгоценных камней в мире.