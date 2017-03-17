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08:46 • 32727 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 92150 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114961 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138114 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129354 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120657 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107747 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103988 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Подросток в парке США нашел алмаз весом 7,44 карата

Подросток в парке США нашел алмаз весом 7,44 карата

Киев • УНН

 • 19214 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В американском штате Арканзас подросток Калельо Лэнгфорд обнаружил алмаз массой 7,44 карата в национальном парке "Алмазный кратер", передает УНН со ссылкой на Fox News.

"Он находился всего в нескольких дюймах от течения, рядом лежали несколько камней одинакового размера", - сказал он.

Подросток отметил, что оставит себе алмаз в качестве сувенира.

Как сообщал УНН, христианский пастор Эммануэль Момох откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне алмаз весом 709 карат, который относится к двадцати крупнейших драгоценных камней в мире.

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