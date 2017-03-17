Подросток в парке США нашел алмаз весом 7,44 карата

"Он находился всего в нескольких дюймах от течения, рядом лежали несколько камней одинакового размера", - сказал он.

Подросток отметил, что оставит себе алмаз в качестве сувенира.

Как сообщал УНН, христианский пастор Эммануэль Момох откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне алмаз весом 709 карат, который относится к двадцати крупнейших драгоценных камней в мире.