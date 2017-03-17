Підліток у парку США знайшов алмаз вагою 7,44 карата
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В американському штаті Арканзас підліток Калельо Ленгфорд виявив алмаз масою 7,44 карата в національному парку “Алмазний кратер”, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Він знаходився всього в декількох дюймах від течії, поруч лежали кілька каменів однакового розміру,” — сказав він.
Підліток зазначив, що залишить собі алмаз в якості сувеніра.
Як повідомляв УНН, християнський пастор Еммануель Момох відкопав в районі Коно на сході Сьєрра-Леоне алмаз, вагою 709 каратів, який належить до двадцяти найбільших дорогоцінних каменів у світі.