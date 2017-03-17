Підліток у парку США знайшов алмаз вагою 7,44 карата

“Він знаходився всього в декількох дюймах від течії, поруч лежали кілька каменів однакового розміру,” — сказав він.

Підліток зазначив, що залишить собі алмаз в якості сувеніра.

Як повідомляв УНН, християнський пастор Еммануель Момох відкопав в районі Коно на сході Сьєрра-Леоне алмаз, вагою 709 каратів, який належить до двадцяти найбільших дорогоцінних каменів у світі.