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Підліток у парку США знайшов алмаз вагою 7,44 карата

Підліток у парку США знайшов алмаз вагою 7,44 карата

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В американському штаті Арканзас підліток Калельо Ленгфорд виявив алмаз масою 7,44 карата в національному парку “Алмазний кратер”, передає УНН з посиланням на Fox News.

“Він знаходився всього в декількох дюймах від течії, поруч лежали кілька каменів однакового розміру,” — сказав він.

Підліток зазначив, що залишить собі алмаз в якості сувеніра.

Як повідомляв УНН, християнський пастор Еммануель Момох відкопав в районі Коно на сході Сьєрра-Леоне алмаз, вагою 709 каратів, який належить до двадцяти найбільших дорогоцінних каменів у світі.

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