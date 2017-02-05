Подростка подозреваемого в более 30 убийствах задержали в Колумбии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Колумбии 17-летнего подростка задержали по подозрению более чем в 30 убийствах, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что молодой человек был известен по прозвищу Фрихолито. Полиция разыскивала подозреваемого более четырех месяцев.
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Задержание произошло 3 февраля в городе Кали. По данным агентства, подросток совершил первые убийства в возрасте 12 лет и вскоре возглавил банду, которая занималась незаконными перевозками и наемными убийствами.
Власти города отметили, что в настоящее время подросток находится в центре для содержания под стражей задержанных несовершеннолетних правонарушителей, но, как только ему исполнится 18 лет, его переведут в тюрьму.