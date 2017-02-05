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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Підлітка підозрюваного в понад 30 вбивствах затримали в Колумбії

Київ • УНН

 • 6933 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Колумбії 17-річного підлітка затримали за підозрою більш ніж в 30 вбивствах, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Підлітка підозрюваного в понад 30 вбивствах затримали в Колумбії

Відзначається, що молодий чоловік був відомий на прізвисько Фріхоліто. Поліція розшукувала підозрюваного понад чотири місяці.

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Затримання відбулося 3 лютого в місті Калі. За даними агентства, підліток скоїв перші вбивства у віці 12 років і незабаром очолив банду, яка займалася незаконними перевезеннями та найманими вбивствами.

Влада міста відзначила, що в даний час підліток знаходиться в центрі для утримання під вартою затриманих неповнолітніх правопорушників, але, як тільки йому виповниться 18 років, його переведуть до в’язниці.

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