Под утро россияне обстреляли Херсонскую область, пострадали двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня около 04:00 утра армия рф обстреляла село Станислав на Херсонщине. Пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Информация о разрушениях устанавливается. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В общем, за минувшие сутки противник совершил 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.
российские военные попали в:
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- жилые кварталы населенных пунктов области;
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- здание учебного заведения,
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- стадион,
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- территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;
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- магазин,
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- территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе,
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- 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.
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Кроме двух раненых мужчин в селе Станислав, за минувшие сутки 1 человек на Херсонщине получил ранения в результате обстрелов оккупантов.
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