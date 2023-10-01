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Под утро россияне обстреляли Херсонскую область, пострадали двое мужчин

Под утро россияне обстреляли Херсонскую область, пострадали двое мужчин

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня около 04:00 утра армия рф обстреляла село Станислав на Херсонщине. Пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Информация о разрушениях устанавливается. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В общем, за минувшие сутки противник совершил 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

российские военные попали в:

  • жилые кварталы населенных пунктов области;
  • здание учебного заведения,
  • стадион,
  • территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;
  • магазин,
  • территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе,
  • 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.

Кроме двух раненых мужчин в селе Станислав, за минувшие сутки 1 человек на Херсонщине получил ранения в результате обстрелов оккупантов.

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