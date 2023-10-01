Під ранок росіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні близько 04:00 ранку армія рф обстріляла село Станіслав на Херсонщині. Постраждало двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Загалом, за минулу добу противник здійснив 102 обстріли по Херсонщині, випустивши 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.
російські військові поцілили у:
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- житлові квартали населених пунктів області;
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- будівлю навчального закладу,
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- стадіон,
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- територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;
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- магазин,
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- територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі,
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- 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.
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Окрім двох поранених чоловіків у селі Станіслав, за минулу добу 1 людина на Херсонщині отримала поранення внаслідок обстрілів окупантів.
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