Під ранок росіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє чоловіків

Деталі

Загалом, за минулу добу противник здійснив 102 обстріли по Херсонщині, випустивши 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

російські військові поцілили у:



житлові квартали населених пунктів області;



будівлю навчального закладу,



стадіон,



територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;



магазин,



територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі,



5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.



Окрім двох поранених чоловіків у селі Станіслав, за минулу добу 1 людина на Херсонщині отримала поранення внаслідок обстрілів окупантів.

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