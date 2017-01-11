Во время разгрузки боеприпасов пятеро боевиков получили тяжелые травмы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По данным разведки, за прошедшие сутки в так называемой "7-й бригаде" противника пятеро боевиков получили тяжелые травмы во время разгрузки боеприпасов, еще 10 самовольно покинули место службы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Также, по данным ГУР МОУ, вчера в так называемой "7-й бригаде" противника 10 боевиков из состава подразделения ПВО самовольно покинули место службы. А в артиллерийском подразделении "бригады" 5 боевиков получили тяжелые травмы, когда разгружали боеприпасы", - сообщил он.
Как сообщал УНН, в оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.