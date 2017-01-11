Під час розвантаження боєприпасів п’ятеро бойовиків важко травмувалися − розвідка

“Також, за даними ГУР МОУ, вчора у так званій „7-й бригаді“ противника 10 бойовиків зі складу підрозділу ППО самовільно залишили місце служби. А в артилерійському підрозділі „бригади“ 5 бойовиків важко травмувалися, коли розвантажували боєприпаси”, — повідомив він.

Як передавав УНН, в окупованому Донецьку “поліцією” так званої “ДНР” була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.