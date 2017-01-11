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Під час розвантаження боєприпасів п’ятеро бойовиків важко травмувалися − розвідка

Під час розвантаження боєприпасів п’ятеро бойовиків важко травмувалися − розвідка

Київ • УНН

 • 7166 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. За даними розвідки, минулої доби у так званій “7-й бригаді” противника п’ятеро бойовиків зазнали важких травм під час розвантаження боєприпасів, ще 10 самовільно залишили місце служби. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Також, за даними ГУР МОУ, вчора у так званій „7-й бригаді“ противника 10 бойовиків зі складу підрозділу ППО самовільно залишили місце служби. А в артилерійському підрозділі „бригади“ 5 бойовиків важко травмувалися, коли розвантажували боєприпаси”, — повідомив він.

Як передавав УНН, в окупованому Донецьку “поліцією” так званої “ДНР” була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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