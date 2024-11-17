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Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на светском мероприятии G20

Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на светском мероприятии G20

Киев  •  УНН

 • 4177 просмотра

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Дженя Лула да Силва во время мероприятия G20 резко высказалась в адрес Илона Маска по регулированию социальных сетей. Маск отреагировал на это в соцсети X, намекнув на поражение действующей власти на следующих выборах.

Первая леди Бразилии Дженя Лула да Силва обругала миллиардера Илона Маска во время светского мероприятия G20 в субботу, на котором она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для сдерживания дезинформации. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Когда она говорила, раздался корабельный гудок, и она пошутила: "Кажется, это Илон Маск", а потом добавила: "Я тебя не боюсь, пошел ты, Илон Маск".

Маск отреагировал на видео с ее высказываниями, разместив в социальной сети X графический смайлик, изображающий громкий смех. Он добавил: "Они проиграют следующие выборы", имея в виду президента Луиса Инасио Лулу да Силву.

Супруга президента выступила на мероприятии накануне саммита группы крупнейших стран G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится в понедельник и вторник.

Добавим

В этом году сеть социальных сообщений Маска была приостановлена в Бразилии на месяц из-за того, что компания не назвала своего законного представителя в стране и игнорировала судебные приказы о блокировке аккаунтов, обвиненных в распространении "фейковых новостей" и сообщений, разжигающих ненависть.

Маск пытается стать «сопрезидентом» в команде Трампа - NBC News14 нояб. 2024, 20:46 • 31638 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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ilon-maskЭлон Маск