Первый в Украине «Корпоратив для безработных» состоится в Хмельницке

"Организатором и идеологом вечеринки выступил директор фестиваля "Республика" Андрей Зоин.

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"Всегда мечтал сходить на мероприятие в составе корпорации или крупной компании, где и хомячки, и охранники, и боссы и их секретарши - все кружат и веселятся в едином корпоративном угаре. Но поскольку всегда был безработным или фрилансером, посещал корпоративы только в качестве клоуна на сцене или Карабаса, который поставлял артистов ", - показал А.Зоин.

Также для события готовят шоу-программу, в которой примут участие ведущие, диджеи и группа LOUNGE для BOSSA.

Кроме того, "Гарантия для безработных" планируют провести во Львове.