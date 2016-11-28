Перший в Україні «Корпоратив для безробітних» відбудеться у Хмельницьку

“Організатором та ідеологом вечірки виступив директор фестивалю “Республіка” Андрій Зоїн.

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“Завжди мріяв сходити на захід у складі корпорації чи великої компанії, де і хом’ячки, і охоронці, і боси та їхні секретарки — всі кружляють і веселяться в єдиному корпоративному угарі. Але оскільки завжди був безробітним або фрілансером, відвідував корпоративи тільки в якості клоуна на сцені чи Карабаса, який постачав артистів,” — засвідчив А.Зоїн.

Також для події готують шоу-програму, в якій візьмуть участь ведучі, діджеї та гурт LOUNGE для BOSSA.

Крім того, “Корпоратив для безробітних” планують провести у Львові.