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Первая неделя слушаний "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа прошла в Стокгольме

Киев • УНН

 • 11579 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Стокгольмском арбитраже прошла неделя слушаний в производстве между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" по транзитному контракту, сегодня - один день перерыва. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Первая неделя слушаний "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа прошла в Стокгольме

"Прошла первая неделя устных слушаний в Стокгольмском арбитраже. Сегодня - один день перерыв", - отметил Ю.Витренко.

Также он отметил, что Украина требует в арбитраже, "чтобы "Газпром" платил за 110 млрд куб. зарезервированных под него мощностей, а не за объем транзита".

Представитель "Нафтогаза" напомнил, что прошел год, как Украина не покупает газ у "Газпрома" и при этом "вообще не испытывали дефицита газа в Украине".

"Напомню всем, что "Газпром" требовал и продолжает требовать абсолютно неприемлемые условия покупки у него газа - оплату десятков миллиардов долларов за "невыбранные" ранее объемы по обязательствам "бери или плати", а также оплату за поставки газа на оккупированные самой же Россией территории Украины. У нас нет этих десятков миллиардов долларов. Продавать национальные интересы Украины в обмен на отказ от этих требований со стороны Газпрома мы не будем. мы докажем в Стокгольмском арбитраже, что эти требования абсолютно незаконны", - отметил Ю.Витренко.

При этом он добавил, что поскольку процесс в Стокгольмском арбитраже занимает годы, "нам была нужна альтернатива покупке газа у "Газпрома".

"С задачей обеспечить эту альтернативу мы справились. Да, это стало возможно за счет множества факторов. В том числе за счет очень болезненной реформы ценообразования на газ для населения", - отметил он.

Он поблагодарил компании, "которые не испугались испортить отношения с "Газпромом" и начали продавать нам газ".

"Причем продавать по рыночным ценам, без "наценок за риск". В большинстве месяцев эти рыночные цены на газ из Европы были ниже, чем по контракту с "Газпромом"... Это, конечно, абсурд с экономической точки зрения, что газ из Европы в большинстве месяцев был дешевле, чем из России (учитывая тот факт, что российский газ в Европу идет через Украину). Но такую ​​абсурдно высокую цену на свой газ требует от нас "Газпром"! что мы опять-таки пытаемся изменить через Стокгольмский арбитраж, а не путем продажи национальных интересов", - отметил представитель "Нафтогаза".

Напомним, 21 ноября слушания "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа начались в Стокгольме.

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