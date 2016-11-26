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Перший тиждень слухань "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу пройшов у Стокгольмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Стокгольмському арбітражі пройшов тиждень слухань у провадженні між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” щодо транзитного контракту, сьогодні - один день перерви. Про це повідомив головний комерційний директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Перший тиждень слухань "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу пройшов у Стокгольмі

"Пройшов перший тиждень усних слухань в Стокгольмському арбітражі. Сьогодні - один день перерва", - зазначив Ю.Вітренко.

Також він зазначив, що Україна вимагає в арбітражі, "щоб "Газпром" платив за 110 млрд куб. зарезервованих під нього потужностей, а не за обсяг транзиту".

Представник "Нафтогазу" нагадав, що минув рік, як Україна не купує газ у "Газпрому" і при цьому "взагалі не відчували дефіциту газу в Україні".

"Нагадаю всім, що "Газпром" вимагав і продовжує вимагати абсолютно неприйнятні умови покупки у нього газу - оплату десятків мільярдів доларів за "невибрані" раніше обсяги за зобов'язаннями "бери або плати", а також оплату за поставки газу на окуповані самої ж Росією території України. У нас немає цих десятків мільярдів доларів. Продавати національні інтереси України в обмін на відмову від цих вимог з боку Газпрому ми не будемо. Ми доведемо в Стокгольмському арбітражі, що ці вимоги абсолютно незаконні", - зазначив Ю.Вітренко.

При цьому він додав, що оскільки процес в Стокгольмському арбітражі займає роки, "нам була потрібна альтернатива покупці газу у "Газпрому".

"Із завданням забезпечити цю альтернативу ми впоралися. Так, це стало можливо за рахунок безлічі факторів. У тому числі за рахунок дуже болючої реформи ціноутворення на газ для населення", - зауважив він.

Він подякував компаніям, "які не злякалися зіпсувати відносини з "Газпромом" і почали продавати нам газ".

"Причому продавати за ринковими цінами, без жодних "націнок за ризик". У більшості місяців ці ринкові ціни на газ з Європи були нижче, ніж за контрактом з "Газпромом"... Це, звичайно, абсурд з економічної точки зору, що газ з Європи в більшості місяців був дешевше, ніж з Росії (з огляду на той факт, що російський газ в Європу йде через Україну). Але таку абсурдно високу ціну на свій газ вимагає від нас "Газпром"! Що ми знову-таки намагаємося змінити через Стокгольмський арбітраж, а не шляхом продажу національних інтересів", - зазначив представник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 21 листопада слухання "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу розпочалися у Стокгольмі.

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