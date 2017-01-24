Первое медико-социальное заведение для неизлечимо больных открыли на Закарпатье

Как ранее сообщал УНН, введение в эксплуатацию этого заведения входило в ТОП-5 планов Закарпатской облгосадминистрации на 2017 год. Строительство хосписа, которое началось еще в 2012 году, обошлось в более 21 млн грн, из которых около 9 млн грн - гранты Европейской Комиссии в рамках программы по развитию сотрудничества Европейского Союза и граничащих с ним стран.

Участие в торжественном открытии приняли руководство Закарпатской области и Виноградовского района, депутаты разных уровней, представители международной Программы "Польша - Беларусь - Украина", общественность.

"Потребность в открытии заведения такого типа в области была чрезвычайной. К сожалению, ситуации, когда в семьях есть неизлечимые больные, не единичны, в связи с чем другие члены семей должны оставлять работу, чтобы ухаживать за больным человеком... Аналогов этому хоспису по уровню материально-технического обеспечения нет ни в области, ни в Украине. Его нельзя сравнивать с хосписными палатами, которые действуют при медучреждениях и не имеют надлежащего оснащения и соответствующих условий. Область взяла на себя содержание учреждения. Уже на следующей сессии облсовета будут выделены средства для дальнейшего содержания хосписа (из свободных остатков бюджетных средств), а уже в бюджет области на 2018 год будет заложен пункт на финансирование этого учреждения. Заведение переходит в подчинение департамента социальной защиты населения Закарпатской облгосадминистрации, происходит процедура приема-передачи имеющихся материальных ценностей, продолжается подбор специалистов для работы с пациентами и тому подобное. В начале апреля хоспис примет первых пациентов", - отметил в комментарии председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Возглавил же заведение кандидат медицинских наук Виктор Исаев, ранее возглавлявший хосписное отделение Донецкого областного онкологического диспансера.

"Ни в одном хосписе в Украине нет такого оборудования, которое теперь в Виноградове. Например, мы имеем аппарат последнего поколения, который очищает кровь от раковых клеток, а также аппарат, который позволяет приостановить разделение раковых клеток. Ориентируясь на мировую практику, пациентами хосписа будут 70-80% онкобольных с болевым синдромом, кроме того, это пациенты с параличом (преимущественно после инсультов). Планируем иметь отдельную палату для воинов АТО, которые получили тяжелые ранения. Среди них есть такие, за которыми нужен постоянный круглосуточный надзор. Хоспис рассчитан на 25 пациентов, штат учреждения - 60 сотрудников, набором которых мы сейчас занимаемся. Статистика свидетельствует, что 70% сотрудников таких учреждений увольняются после первых трех лет работы, ведь люди морально не выдерживают. Надо понимать, что у нас кроме палат, манипуляционных, приемного покоя еще морг и прощальная комната. Не каждый готов к такому. Именно поэтому к работе, кроме медицинских работников, будут привлекаться священнослужители на волонтерских началах. И все же отмечу, что сюда люди будут попадать, чтобы мы попытались их спасти, а не для того, чтобы умереть, как это случается в других хосписах", - подчеркнул В.Исаев.

Заработная плата для работников хосписа, по словам руководства заведения, будет выше, чем в обычных больницах, ведь будет учтена специфика медико-социального учреждения и пациентов, которые здесь будут находиться.

В рамках проекта "Польша - Беларусь - Украина" при создании Виноградовского хосписа впервые была предоставлена ​​возможность построить большой инфраструктурный объект на территории Украины. Из-за срыва сроков строительства и финансовых махинаций в 2015 году украинская сторона едва не оказалась в центре международного скандала. Ситуацию уладили, привлекая для завершения проекта средства из областного и районного бюджетов и подчинив заведение областному департаменту соцзащиты населения.

"В рамках реализации программы на строительство было использовано 8 млн 934 тыс. грн грантовых средств. Общая сметная стоимость по грантовым соглашениям составила 1 млн 937 тыс. евро, за которые должны были построить два хосписа - в Виноградове и в польском городе-партнере Санок. Крайний конечный срок сдачи объекта в соответствии с соглашением, конец декабря 2015 года. Но в силу определенных обстоятельств здание не успели сдать в эксплуатацию, а проект не был закрыт. На тот момент остаток грантовых средств составил 80 тыс. евро, которые на сегодня возвращены польской стороне, а общая сумма непринятого отчета составила 218 тыс. евро. Теперь украинская сторона обратилась к польским партнерам с просьбой о повторном международном аудите, учитывая, что объект таки достроили и сдали в эксплуатацию, но уже за наши деньги. Надеемся, что наши партнеры пересмотрят свою позицию и ситуация окончательно образуется", - рассказал корреспонденту УНН председатель Виноградовского районного совета Виталий Любка.

Между тем, сегодня в Ужгороде к первым пациентам отправилась вновь созданная бригада выездной паллиативной помощи "Хоспис дома", в состав которой вошли врач-терапевт, медицинские сестры, психолог, социальный работник, духовник, водитель и диспетчер, сообщают в пресс-службе Ужгородского городского совета. В горсовете отмечают, что на сегодня в Ужгороде в помощи в облегчении страданий нуждаются около 420 пациентов. Изначально на обеспечение выездного хосписа предусмотрено около полумиллиона грн. Рассматривается и вопрос о возможности приобретения новой машины "скорой помощи" и построения стационарного городского хосписа.