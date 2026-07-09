Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться

$44.480.0350.690.19
ukenru
14:05 • 26 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
13:00 • 3390 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
11:51 • 10333 просмотра
В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратураPhoto
10:55 • 16130 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
08:52 • 21138 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
08:35 • 27657 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
9 июля, 06:58 • 28626 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
9 июля, 05:53 • 26201 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 26811 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 37584 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.2м/с
41%
742мм
Популярные новости
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 46918 просмотра
Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей9 июля, 08:00 • 23258 просмотра
В суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Березовской09:27 • 12661 просмотра
35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов КрымаVideo09:51 • 19813 просмотра
Убийство Березовской: прокуратура просит для Реута арест без залога10:33 • 17347 просмотра
публикации
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться13:35 • 2168 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto12:57 • 5086 просмотра
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 49070 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 53636 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 99085 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Львов
Луганская область
Сорокино (Краснодон)
Азовское море
Украина
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 46964 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 121572 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 113002 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 107755 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 147545 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

Перинатальная психология охватывает психологию беременности, родов и послеродового периода. Специалисты помогают преодолеть страх, тревожность и послеродовую депрессию.

Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться

Беременные и женщины, которые недавно родили, часто сталкиваются с переживаниями, перепадами настроения, психоэмоциональной нагрузкой. Именно в таких случаях на помощь может прийти перинатальный психолог. В чем особенность работы специалиста этого направления - читайте в материале УНН

Как отдельное направление перинатальная психология начала формироваться где-то в 70-х годах 20 века. Это направление в целом охватывало психологию беременности, родов и послеродового периода. Со временем область развилась и теперь охватывает, в частности, вопросы бесплодия или повышения родительского потенциала. 

С какими запросами работает перинатальный психолог 

Работа перинатального психолога может начинаться еще до наступления беременности, ведь довольно часто бесплодие у женщин имеет психогенный характер. Кроме того, психолог может помочь при планировании беременности. 

В период беременности специалист работает, в частности, со страхом перед родами, помогает женщине принять физиологические изменения, которые сопровождают беременность. Также специалист помогает преодолеть тревожность за развитие плода. 

Грамотная психологическая помощь заменяет прием многих лекарственных препаратов во время беременности. Потому что, доверяя свои тяготы психологу, вы освобождаете свой организм от негативной энергии. И процесс вашей беременности протекает благоприятно, вы чувствуете себя хорошо и радуетесь будущему материнству 

- говорят в Перинатальном центре Киева, где можно получить консультацию профильного психолога. 

Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины25.05.26, 18:32 • 49559 просмотров

Также может проводиться работа в паре с отцом ребенка по преодолению психологических проблем во взаимоотношениях, которые иногда обостряются во время беременности или для подготовки к партнерским родам. 

После рождения ребенка некоторые женщины сталкиваются с послеродовой депрессией, повышенной тревожностью и другими психоэмоциональными вызовами – с этим также работают специализированные психологи. К специалисту также советуют обращаться, если возникают трудности с формированием привязанности или установлением эмоционального контакта с ребенком.

Перинатальные психологи также предоставляют консультацию и в особых случаях, например, суррогатное материнство, замершая беременность, потеря ребенка и страх перед новой беременностью, а также в случаях выявления пороков развития у ребенка еще в утробе. 

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации