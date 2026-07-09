Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться

Беременные и женщины, которые недавно родили, часто сталкиваются с переживаниями, перепадами настроения, психоэмоциональной нагрузкой. Именно в таких случаях на помощь может прийти перинатальный психолог. В чем особенность работы специалиста этого направления - читайте в материале УНН.

Как отдельное направление перинатальная психология начала формироваться где-то в 70-х годах 20 века. Это направление в целом охватывало психологию беременности, родов и послеродового периода. Со временем область развилась и теперь охватывает, в частности, вопросы бесплодия или повышения родительского потенциала.

С какими запросами работает перинатальный психолог

Работа перинатального психолога может начинаться еще до наступления беременности, ведь довольно часто бесплодие у женщин имеет психогенный характер. Кроме того, психолог может помочь при планировании беременности.

В период беременности специалист работает, в частности, со страхом перед родами, помогает женщине принять физиологические изменения, которые сопровождают беременность. Также специалист помогает преодолеть тревожность за развитие плода.

Грамотная психологическая помощь заменяет прием многих лекарственных препаратов во время беременности. Потому что, доверяя свои тяготы психологу, вы освобождаете свой организм от негативной энергии. И процесс вашей беременности протекает благоприятно, вы чувствуете себя хорошо и радуетесь будущему материнству - говорят в Перинатальном центре Киева, где можно получить консультацию профильного психолога.

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Также может проводиться работа в паре с отцом ребенка по преодолению психологических проблем во взаимоотношениях, которые иногда обостряются во время беременности или для подготовки к партнерским родам.

После рождения ребенка некоторые женщины сталкиваются с послеродовой депрессией, повышенной тревожностью и другими психоэмоциональными вызовами – с этим также работают специализированные психологи. К специалисту также советуют обращаться, если возникают трудности с формированием привязанности или установлением эмоционального контакта с ребенком.

Перинатальные психологи также предоставляют консультацию и в особых случаях, например, суррогатное материнство, замершая беременность, потеря ребенка и страх перед новой беременностью, а также в случаях выявления пороков развития у ребенка еще в утробе.