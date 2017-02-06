Перевозчики в Киевской области снизили стоимость проезда на некоторых маршрутах

Так, на утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах в городе Вишневое, Боярка, Вышгород и поселке Макаров.

В Киевской ОГА также сообщили, что в настоящее время продолжаются переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда.

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган обратился к перевозчикам с призывом с 6 февраля снизить стоимость проезда в транспорте.