Перевізники на Київщині знизили вартість проїзду на деяких маршрутах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Київщині перевізники знизили вартість проїзду на 16 автобусних маршрутах до рівня, що передував різкому здорожчанню в січні. Про це УНН повідомили в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.
Так, на ранок понеділка вартість прооїзду знизилася на 16 автобусних маршрутах в місті Вишневе, Боярка, Вишгород та селищі Макарів.
В Київській ОДА також повідомили, що наразі тривають перемовини з іншими автотранспортними підприємствами щодо обґрунтованості вартості проїзду.
Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган звернувся до перевізників із закликом з 6 лютого знизити вартість проїзду в транспорті.