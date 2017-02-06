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Перевізники на Київщині знизили вартість проїзду на деяких маршрутах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Київщині перевізники знизили вартість проїзду на 16 автобусних маршрутах до рівня, що передував різкому здорожчанню в січні. Про це УНН повідомили в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Перевізники на Київщині знизили вартість проїзду на деяких маршрутах

Так, на ранок понеділка вартість прооїзду знизилася на 16 автобусних маршрутах в місті Вишневе, Боярка, Вишгород та селищі Макарів.

В Київській ОДА також повідомили, що наразі тривають перемовини з іншими автотранспортними підприємствами щодо обґрунтованості вартості проїзду.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган звернувся до перевізників із закликом з 6 лютого знизити вартість проїзду в транспорті.

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