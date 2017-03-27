Переселенцы мошенническим путем получили 60 тыс.грн соцпомощи в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 марта. УНН. Уголовное дело передано в суд как сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, в рамках досудебного расследования было установлено, что переселенцы из временно оккупированной территории Украины, мошенническим путем завладели 60 тысячами гривен государственной помощи. Сообщают в ГУ ЧП Хмельницкой области, передает УНН.
Установлено, что в 2014 году в одно из сел Староконстантиновского района переехала семья вынужденных переселенцев. Зная о реализации государственной социальной программы, жена подала в орган социальной защиты населения заявление о предоставлении денежной помощи, в которой скрыла информацию, дом, где они сейчас проживают семьи, является собственностью мужа.
Аналогичную информацию скрыла еще одна жительница Староконстантиновского района.
"В целом своими умышленными действиями граждане незаконно получили за счет средств государственного бюджета помощь на общую сумму 60 000 гривен.» - отметили в полиции области.
По информации руководителя местной прокуратуры Василия Слепец, "по указанным фактам прокуратурой начато уголовное производство, досудебное расследование в которых осуществлялось следственным отделом Староконстантиновского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области."
Обвинительные акты по уголовным производствах по ч.1 ст.190 (завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, 21 марта группа мошенников из Тернопольской области выманила у пенсионеров более 4 млн грн.