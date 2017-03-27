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Переселенці шахрайським шляхом отримали 60 тис.грн соцдопомоги на Хмельниччині

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Кримінальну справу передано до суду як повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області, в рамках досудового розслідування було встановлено, що переселенці з тимчасово окупованої території України, шахрайським шляхом заволоділи 60 тисячами гривень державної допомоги. Повідомляють у ГУ НП Хмельницької області, передає УНН

Встановлено, що у 2014 році в одне із сіл Старокостянтинівського району переїхала сім’я вимушених переселенців. Знаючи про реалізацію державної соціальної програми, дружина подала до органу соціального захисту населення заяву про надання грошової допомоги, у якій приховала інформацію, що будинок, де вони наразі проживають сім’єю, є власністю чоловіка.
Аналогічну інформацію приховала ще одна мешканка Старокостянтинівського району.

“Загалом своїми умисними діями громадяни незаконно отримали за рахунок коштів державного бюджету допомогу на загальну суму 60 тисяч гривень.”- зазначили в поліції області.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Василя Сліпець, “за вказаними фактами прокуратурою розпочато кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснювалось слідчим відділом Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області.”

Обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за ч.1 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом обману) Кримінального кодексу України направлено для розгляду до суду.

Нагадаємо, 21 березня група шахраїв з Тернопільщини виманила у пенсіонерів понад 4 млн грн.

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