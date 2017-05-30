Переговоры в "нормандском формате" начались в Берлине - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Переговоры заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) начались в Берлине. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает УНН.
"На вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в нормандском формате на уровне вице-министров", - написал А.Мельник.
Ранее Берлин заявил, что эта встреча будет просмотром текущей ситуации на местах о прекращении огня и по всем другим обязательствам по минским договоренностям.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств стран стран "нормандской четверки" толчка для предстоящей встречи глав государств.
Как сообщал УНН, 24 мая президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате".