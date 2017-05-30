Переговори у "нормандському форматі" розпочалися в Берліні - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Переговори заступників міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) розпочалися у Берліні. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє УНН.
"На віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у нормандському форматі на рівні віце-міністрів", - написав А.Мельник.
Раніше Берлін заявив, що ця зустріч буде оглядом поточної ситуації на місцях щодо припинення вогню та щодо всіх інших зобов’язань за мінськими домовленостями.
У Міністерстві закордонних справ України очікують від зустрічі заступників голів зовнішньополітичних відомств країн країн "нормандської четвірки" поштовху для майбутньої зустрічі керівників держав.
Як повідомляв УНН, 24 травня президенти України та Франції обговорили роботу в “нормандському форматі”.