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Переговоры с Туркменистаном о возобновлении полноценного сообщения завершаются - В.Омелян

Переговоры с Туркменистаном о возобновлении полноценного сообщения завершаются - В.Омелян

Киев • УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Украина завершает переговоры с Туркменистаном по восстановлению полноценного сообщения. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас завершаем переговоры с Туркменистаном и я надеюсь, что у нас восстановится регулярное полноценное сообщения", - сказал В.Омелян.

По его словам для восстановления сообщения между Украиной и Туркменистаном есть добрая воля обеих государств.

"Переговоры были успешными, когда в конце прошлого года я посетил лично и встретился с правительством Туркменистана. Сейчас там находится украинская делегация", - уточнил министр.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в полной мере будет реализовать свой транзитный потенциал и превратиться в надежного международного партнера-поставщика лучших логистических услуг, который также предоставляет качественные услуги в организации перевозок на Евразийском континенте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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