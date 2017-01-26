Переговоры с Туркменистаном о возобновлении полноценного сообщения завершаются - В.Омелян

"Мы сейчас завершаем переговоры с Туркменистаном и я надеюсь, что у нас восстановится регулярное полноценное сообщения", - сказал В.Омелян.

По его словам для восстановления сообщения между Украиной и Туркменистаном есть добрая воля обеих государств.

"Переговоры были успешными, когда в конце прошлого года я посетил лично и встретился с правительством Туркменистана. Сейчас там находится украинская делегация", - уточнил министр.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в полной мере будет реализовать свой транзитный потенциал и превратиться в надежного международного партнера-поставщика лучших логистических услуг, который также предоставляет качественные услуги в организации перевозок на Евразийском континенте.