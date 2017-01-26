Переговоры с Туркменистаном о возобновлении полноценного сообщения завершаются - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украина завершает переговоры с Туркменистаном по восстановлению полноценного сообщения. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас завершаем переговоры с Туркменистаном и я надеюсь, что у нас восстановится регулярное полноценное сообщения", - сказал В.Омелян.
По его словам для восстановления сообщения между Украиной и Туркменистаном есть добрая воля обеих государств.
"Переговоры были успешными, когда в конце прошлого года я посетил лично и встретился с правительством Туркменистана. Сейчас там находится украинская делегация", - уточнил министр.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в полной мере будет реализовать свой транзитный потенциал и превратиться в надежного международного партнера-поставщика лучших логистических услуг, который также предоставляет качественные услуги в организации перевозок на Евразийском континенте.