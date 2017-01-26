Переговори із Туркменістаном щодо відновлення повноцінного сполучення завершуються - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна завершує переговори з Туркменістаном по відновленню повноцінного сполучення. Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз завершуємо переговори з Туркменістаном і я сподіваюсь, що у нас відновиться регулярне повноцінне сполучення",- сказав В.Омелян.
За його словами для відновлення сполучення між Україною і Туркменістаном є добра воля обох держав.
"Переговори були успішні, коли наприкінці минулого року я відвідав особисто і зустрівся з урядом Туркменістану. Зараз там перебуває українська делегація",- уточнив міністр.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна має в повній мірі реалізувати свій транзитний потенціал і перетворитися на надійного міжнародного партнера-постачальника кращих логістичних послуг, який також надає якісні послуги в організації перевезень на Євразійському континенті.