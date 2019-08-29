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Пентагон считает, что военную помощь Украине следует продолжать — Politico

Пентагон считает, что военную помощь Украине следует продолжать — Politico

Киев  •  УНН

 • 13766 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Пентагоне пересмотрели объемы военной помощи США Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН, опираясь, в частности, на данные изданий Reuters и Радио Свобода. 

В этом году Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине, чтобы помочь противостоять агрессии России. Однако недавно Белый дом попросил определить, отвечает ли эта программа помощи интересам США.

“Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его”, — сказал Politico старший чиновник Министерства обороны США. Он добавил, что соответствующие выводы передали Белому дому.

В свою очередь, Reuters отмечает, что если Трамп не примет окончательное решение до конца финансового года 30 сентября, то помощь будет предоставляться в определенных объемах.

Напомним, ранее издание Politico сообщил о задержании военной помощи США Украине объемом в 250 млн долларов, предназначенную для сдерживания России. Помощь включает, в частности, средства как на вооружение, так и на тренировку и оборудования.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон 29 августа заявил, что вопрос о предоставлении военной помощи Украине Вашингтон решит в ближайшее время, сообщало издание Belta.

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