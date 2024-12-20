Пентагон прогнозирует большие потери северокорейских военных в войне рф против Украины

В Минобороны США прогнозируют большие потери военных КНДР в войне россии против Украины, сообщил на брифинге в четверг спикер Пентагона Пэт Райдер, пишет УНН.

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"Мы продолжаем наблюдать и оценивать, я бы сказал, что на этом этапе, по нашей оценке, несколько сотен военнослужащих КНДР было или несколько сотен потерь, верно, которые варьируются от убитых в бою до раненых. Я не буду разбивать для вас данные об убитых и раненых, но несколько сотен человек есть. И по мере того, как они вступают в бои с россиянами, вы знаете, мы, безусловно, ожидаем, что эти цифры будут расти", - сказал Райдер.

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