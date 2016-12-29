Пенсионный фонд будет осуществлять мониторинг за повышением минимальных зарплат бюджетников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пенсионный фонд будет проверять соблюдение повышения минимальной зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
"Мониторинг по бюджетной сфере будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Мы отследим за январь месяц ситуацию, и если мы увидим перевод работников на неполную ставку и т.д., то будут соответствующие решения приняты. Пример бюджетной сферы должна показать бюджетная сфера. На нас смотрит бизнес и он будет делать то же, что и мы", - сказал А.Рева.
Напомним, Правительство будет готов к диалогу с бизнесом в вопросе поднятия минимальной заработной платы с 1 января.
Как сообщал УНН, в Государственном бюджете на 2017 год дополнительно выделены деньги на зарплаты бюджетным работникам, поэтому оснований для перевода работников на неполные ставки нет.