Пенсійний фонд здійснюватиме моніторинг за підвищенням мінімальних зарплат бюджетників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Пенсійний фонд перевірятиме дотримання підвищення мінімальної зарплати працівникам бюджетної сфери. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
"Моніторинг по бюджетній сфері буде здійснювати Пенсійний фонд України. Ми відслідкуємо за січень місяць ситуацію, і якщо ми побачимо переведення працівників на неповну ставку і таке інше, то будуть відповідні рішення прийняті. Приклад небюджетній сфері має показати бюджетна сфера. На нас дивиться бізнес і він буде робити те саме, що й ми",- сказав А.Рева.
Нагадаємо, Уряд буде готовий до діалогу з бізнесом в питанні підняття мінімальної заробітної плати з 1 січня.
Як повідомляв УНН, у Державному бюджеті на 2017 рік додатково виділено гроші на зарплати бюджетним працівникам, тому підстав для переведення працівників на неповні ставки немає.