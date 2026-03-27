Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины
Киев • УНН
Народный артист советует использовать примочки из алоэ, меда и сока чеснока для укрепления волос. Рецепт помогает закрепить корни и придать густоты.
Народный артист Украины Павел Зибров, который известен украинскому зрителю благодаря, в частности, и своим усам, поделился собственным секретом ухода за ними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий Зиброва, который он дал блогеру Андрею Иолкину.
Разговор между мужчинами начался с вопроса о том, как ухаживать за усами, чтобы они всегда выглядели ухоженными. Зибров сначала пошутил, поинтересовавшись, не "удобряет" ли его собеседник собственные усы, на что Андрей Иолкин ответил, что просто "целует женщину". Павел Николаевич добавил, что это тоже очень хорошо.
После этого Павел Зибров похвалил усы Иолкна и поделился рецептом, который, по его мнению, делает волосы гуще:
Алоэ, мед и сок чеснока. Делать примочки. Да. Тогда корешки закрепляются и гуще становятся волосы. Это рецепт от Зиброва
