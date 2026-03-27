Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України
Народний артист радить використовувати примочки з алое, меду та соку часнику для зміцнення волосся. Рецепт допомагає закріпити корінці та додати густини.
Народний артист України Павло Зібров, який відомий українському глядачу завдяки зокрема завдяки і своїм вусам, поділився власним секретом догляду за ними. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар Зіброва, який він дав блогеру Андрію Іолкіну.
Розмова між чоловіками почалася із запитання про те, як доглядати за вусами, щоб вони завжди виглядали доглянутими. Зібров спершу пожартував, поцікавившись, чи не "удобрює" його співрозмовник власні вуса, на що Андрій Іолкін відповів, що просто "цілує жінку". Павло Миколайович додав, що це теж дуже добре.
Після цього Павло Зібров похвалив вуса Іолкіна і поділився рецептом, який, на його думку, робить волосся густішим:
Алое, мед і сік часнику. Робити примочки. Так. Тоді корінчики закріпляються і густіше стає волосся. Це рецепт від Зіброва
