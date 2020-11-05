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Пацкан в ВР подчеркнул о нереалистичности госбюджета на 2021 год

Пацкан в ВР подчеркнул о нереалистичности госбюджета на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР заявил, что за экспертизой госбюджета на 2021 могут быть не достигнуты показатели роста экономики и роста доходов, передает корреспондент УНН.

“Счетная палата осуществила анализ экспертизы проекта госбюджета на 2021 год и утвердила соответствующие выводы и предложения, предоставленые ВРУ. Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% — это достаточно оптимистично. Учитывая ситуацию, которая произошла, есть риски, что такой рост не будет достигнут”, — сказал Пацкан.

По его словам, правительство предлагает на полгода заморозить размер прожиточного минимума 2189 грн, в то время когда фактический размер 3763 грн. Счетная палата отмечает изменение подходов в формировании размера прожиточного минимума.

“Предусмотрен рост доходов на 9,4%. Однако реально нашим оценкам уменьшение на 2,2% по сравнению с ожиданием на этот год”, — добавил Пацкан.

Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу.

Украинские Национальные Новости

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