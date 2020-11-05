Пацкан в ВР подчеркнул о нереалистичности госбюджета на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР заявил, что за экспертизой госбюджета на 2021 могут быть не достигнуты показатели роста экономики и роста доходов, передает корреспондент УНН.
“Счетная палата осуществила анализ экспертизы проекта госбюджета на 2021 год и утвердила соответствующие выводы и предложения, предоставленые ВРУ. Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% — это достаточно оптимистично. Учитывая ситуацию, которая произошла, есть риски, что такой рост не будет достигнут”, — сказал Пацкан.
По его словам, правительство предлагает на полгода заморозить размер прожиточного минимума 2189 грн, в то время когда фактический размер 3763 грн. Счетная палата отмечает изменение подходов в формировании размера прожиточного минимума.
“Предусмотрен рост доходов на 9,4%. Однако реально нашим оценкам уменьшение на 2,2% по сравнению с ожиданием на этот год”, — добавил Пацкан.
Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу.